Другая семья: чем отличаются поколения X, Y и Z

Три экономически активных поколения в России видят будущее абсолютно по-разному. В ближайшем будущем 30-летним «старикам» придется столкнуться с эгоцентричными и активными «зумерами», рушащими представления об основах общества — семье, религии, карьере.

Речь идет о поколениях X, Y и Z. «Иксы» — это те, кто родились с 1966 по 1985 годы, «игреки» (миллениалы) — с 1986 по 1999 годы, «зумеры» — с 1999 по 2010 годы (в разных социологических теориях годы немного сдвигаются).

Разное будущее трех поколений

Пандемия и финансовый кризисы наложили отпечаток на все поколения, живущие в России. Но одни и те же события «иксы», «игреки» и «зумеры» воспринимают по-разному. Хотя есть и точки соприкосновения во мнениях.

«Все считают, что нас ждет принудительное вакцинирование от коронавируса, развитие внутреннего туризма (и как следствие – развитие регионов), постепенный переход в цифровое пространство. Все поддерживают тренд на здоровый образ жизни и прогнозируют освоение Марса к 2030 году. При этом ожидают дальнейшего падения рождаемости и роста безработицы в мире», — объясняет президент «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин.

Поколение X в России формировалось в годы «холодной войной», перестройки и распада государства. Это прагматичные, ответственные и самостоятельные люди. Быстро учатся, мгновенно воспринимают новое. Но часто пессимистичны.

На этом, собственно, сходства в оценке будущего заканчиваются. Если «иксы» и «игреки» хмурятся при мыслях о грядущем, то «зумеры» предпочитают улыбаться.

«Поколение Z уверено, что в 2021 году локдаун закончится — карантинные меры снимут, границы откроют. "Иксы" и "игреки" убеждены в обратном: ограничения ужесточат, границы будут на замке», — приводит результаты исследования социолог.

В целом, «зумеры», в отличие от двух предыдущих поколений, настроены оптимистично и сверхтолерантно. И в этом ничего удивительного. Все просто — они выросли в эпоху без глобальных проблем и трудностей, без страха за будущее и без необходимости думать о выживании, в эпоху стремительной глобализации. В итоге поколение Z стало принципиально другим.

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«Они не знают потрясений, пережитых их родителями, бабушками и дедушками. И они родились в новой реальности, когда информация стала глобальной. Если мы познавали мир, общаясь со старшими и посещая библиотеку, то теперь про все можно прочитать в интернете», — отмечает президент «Ромир».

Цифровизация, доступность любой информации, социальные сети изменили из восприятие жизни. Семья «зумерам» почти не нужна, а если и нужна, то в совсем другом понимании — отличном от привычного образа семьи.

Замена семье и батюшке

Для поколений X и Y семья в большинстве случаев ставится во главу угла. Хотя в поколении миллениалов и немало чайлдфри. А вот «зэты» считают, что уже в недалеком будущем семья будет совсем другой.

«Увеличится возраст вступления в брак, но со временем браки заменятся сожительством или партнерством на взаимовыгодной основе. Кроме того, нормой станут ЛГБТ-отношения», — перечисляет Милехин.

Еще одну скрепу «иксов» — религию и церковь — «зумеры» вообще не принимают в расчет. Если старшие поколения прогнозируют устойчивость института церкви и рост его влияния, то «зэты» предполагают, что он вовсе исчезнет.

«Похоже, для них глобальная сеть заменила даже батюшку», — предполагает социолог.

Изменение модели семьи объяснимо, добавляет он. До недавнего времени это был общественный институт, он позволял людям поддерживать экономическое благосостояние, а исторически — просто выживать.

Юность поколения Y пришлась на рубеж двух тысячелетий. Они застали бурное развитие технологий, распространение интернета, расцвет рыночной экономики. Это — люди-карьеристы. Ради выгоды готовы «идти по головам». Амбициозны, часто циничны, импульсивны.

В советское время ранний брак вообще давал преференции — облегчал доступ к некоторым благам, профессиям. Сейчас этого нет, и, соответственно, отношение к семье, ее функции и форме меняется.

«У нас есть время осмыслить это, подготовить общество, экономику, правовую базу. Но мы ведь не можем запретить молодым людям так думать», — говорит Милехин.

Отношение к жизни поколения Z нельзя назвать ни хорошим, ни плохим. Это данность. Люди выросли, мышление и восприятие действительности сложилось.

«Это своего рода вызов элитам. Им придется задуматься о будущем, начать говорить о нем. У нас, как правило, много рассуждают о славном прошлом и благополучном настоящем, а вот о будущем предпочитают молчать. Но ведь рано или поздно представители поколения Z придут к управлению государством, это неизбежно», — считает социолог.

Без поиска истины

Один из самых жирных минусов поколения Z — принимать на веру любую информацию, найденную в Сети. На заре интернета открытость информации создавала новые возможности и даже затрудняла манипуляцию, а теперь наблюдается обратный эффект. Молодые люди просто не умеют искать подтверждений прочитанному или увиденному. У «зумеров» отсутствует навык сомнения, критичность мышления потеряна.

Люди поколения Z разбираются в технологиях, работают с большим объемом данных. Стараются получить как можно больше знаний. Но меньше, чем поколения X и У способны к детальному анализу информации. Эгоцентричны и зависимы от общественного мнения.

«Я много лет преподаю в МГУ. Вижу эту молодежь с горящими глазами, очень люблю с ней общаться. И вот недавно обратил внимание, что они уже не могут найти в интернете достоверную информацию. Сидят ребята — умные, позитивные, с крутыми гаджетами. Забивают запрос в поисковике — им вываливается куча ссылок, и они все это принимают на веру, даже не пытаясь разобраться», — делится Милехин.

И это проблема для всех. Наступает период информационного хаоса и глобальной дезинформации. Растет объем информации, но качество ее катастрофически снижается.

«Но, думаю, поиск истины на новом витке будет неизбежно опираться на опыт поколений — молодые решат и эту проблему», — выразил надежду социолог.