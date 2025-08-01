ФК «Спартак» приобрел Фернандеша за рекордную сумму

Московский «Спартак» согласовал условия перехода из «Бешикташа» португальского полузащитника Жедсона Фернандеша, сообщила пресс-служба клуба.

«Контракт с игроком подписан до 2029 года. Жедсон будет выступать за красно-белых под 83 номером», — говорится в сообщении на сайте «Спартака».

Переход 26-летнего португальца, по словам технического директора «Бешикташа» Эударда Графа, обошелся московскому клубу в 27 миллионов евро, что делает его самым дорогим приобретением «Спартака» за всю историю клуба.

В прошлом сезоне Фернандеш провел за турецкий клуб 49 матчей, забил 12 голов и сделал три результативные передачи. До «Бешикташа» он успел поиграть за «Бенфику», «Тоттенхэм», «Галатасарай» и «Ризеспор».