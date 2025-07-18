Российская Team Spirit вышла в финал Кубка мира по Dota 2

Российская команда Team Spirit вышла в гранд-финал турнира Riyadh Masters 2025 по Dota 2, который является Кубком мира по киберспорту.

В полуфинале Team Spirit обыграла другую российскую команду Parivision со счетом 2:0. В решающем матче соперником Team Spirit будет победитель другой полуфинальной пары Tundra Esports и Team Falcons.

В составе Team Spirit выступают россияне Денис Сигитов (Larl), Магомед Халилов (Collapse), Александр Филин (rue) и Ярослав Найденов (Miposhka), а также украинец Илья Мулярчук (Yatoro).

Победитель Riyadh Masters 2025 получит в качестве призовых 1 миллион долларов, финалист — 500 тысяч долларов. Team Spirit уже выигрывала Riyadh Masters в 2023 году.