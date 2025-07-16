ВСУ пополнят стариками‑добровольцами

Верховная Рада приняла закон, позволяющий мужчинам старше 60 лет проходить службу по контракту в составе Вооруженных сил Украины, сообщила депутат парламента страны Ирина Геращенко в своем телеграм-канале.

Принятый документ позволяет гражданам, достигшим предельного возраста для военной службы, продолжить ее по контракту в зависимости от состояния здоровья. Также граждане старше 60 лет получат право на год подписывать контракт с ВСУ.

В течение трех месяцев после вступления закона в силу украинское правительство должно разработать и утвердить необходимые подзаконные акты, отметила Геращенко.

При этом она выразила обеспокоенность тем, что в тексте документа «нечетко прописан» механизм согласования кандидатур, что, по ее мнению, может открыть путь к возможным злоупотреблениям.