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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ пополнят стариками‑добровольцами

Источник:
Sibnet.ru
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Верховная Рада приняла закон, позволяющий мужчинам старше 60 лет проходить службу по контракту в составе Вооруженных сил Украины, сообщила депутат парламента страны Ирина Геращенко в своем телеграм-канале.

Принятый документ позволяет гражданам, достигшим предельного возраста для военной службы, продолжить ее по контракту в зависимости от состояния здоровья. Также граждане старше 60 лет получат право на год подписывать контракт с ВСУ.

В течение трех месяцев после вступления закона в силу украинское правительство должно разработать и утвердить необходимые подзаконные акты, отметила Геращенко.

При этом она выразила обеспокоенность тем, что в тексте документа «нечетко прописан» механизм согласования кандидатур, что, по ее мнению, может открыть путь к возможным злоупотреблениям.

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Оборона #Армия #Конфликты
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mosquito__2010

киевская русь - украина ©всегда так интересно шизофреников читать.

Nik3316

да над Вашими укроперлами уссышься))))))

Nik3316

День крещения Киевской Руси-Украины... ахахахахзвучит как с Днем I века-Римской империи-Сирия" ))))))))))))))))))))))))))

Nik3316

это который князь Новгородский... смешно как хохлы за уши себя на сову натягивают и отдельную историю...