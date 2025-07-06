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Нейросеть Google научилась управлять смартфоном

Источник:
«Газета.ру»
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Google научила свою нейросеть управлять смартфоном и писать в WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в России).

ИИ-помощник Gemini с 7 июля 2025 года будет интегрирован в приложения WhatsApp , «Сообщения» и «Телефон». Об этом Google уведомила пользователей в официальной email-рассылке, приводит «Газета.ру» сообщение экспертов портала Neowin.

В Google подчеркнули, что пользователи смогут вручную ограничить взаимодействие Gemini с приложениями. Для этого необходимо нажать в правом верхнем углу на значок профиля и в открывшемся меню перейти в раздел «Приложения», где следует включить или отключить нужные сервисы.

С интеграцией Gemini сможет инициировать звонки и отправлять сообщения от имени пользователя. Но, по заявлениям Google, ИИ не получит доступ к содержимому сообщений в WhatsApp, включая медиафайлы и уведомления.

Компания подчеркивает, что часть функций может быть реализована через «Google Ассистента» или сервис Utilities, даже если доступ Gemini к WhatsApp будет отключен.

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