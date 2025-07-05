Получивший удар от Смолова мужчина раскрыл причину нападения

Российский футболист Федор Смолов устроил драку в московском ресторане, потому что ему не понравилась реакция на его предложение оплатить счета гостям, заявил один из пострадавших во время конфликта.

Видео со Смоловым, который бьет двух мужчин по лицу, появилось в Сети. Этот инцидент произошел 28 мая в ресторане «Кофемания». По данным телеграм-канала Baza, у футболиста вымогали деньги, чтобы кадры не были опубликованы.

Смолов и его компания вели себя шумно, спрашивали у посетителей, кто за какой клуб болеет. У футболиста началась словесная перепалка с женщиной, а позже он предложил оплатить всем счета рассказал RT один из побитых Смоловым мужчин.

«Подошел к нам. Мы сказали, что сами в состоянии за себя заплатить. Видимо, это и то, что мы не признали в нем футболиста, его разозлило. Он напал, я увернулся, а вот мой товарищ получил перелом челюсти», — сказал мужчина.

Он добавил, что не знает кто слил видео и вымогал у Смолова деньги. Сейчас ситуацию решают адвокаты сторон. «Нам достаточно того, чтобы он извинился и оплатил лечение пострадавшему. Ломать ему жизнь не хотим», — отметил мужчина.