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Смертельное ДТП произошло в Иркутской области. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Сразу три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на федеральной автодороге Р-258 «Байкал» в Иркутской области, есть жертвы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

«В автоаварии погибли двое водителей и пассажир. Водитель грузовой автомашины и водитель Honda Integra получили травмы, однако от госпитализации отказались», — говорится в сообщении. 

ДТП произошло на 90-м километре трассы около полуночи. По предварительным данным, автомобиль Honda Civic, следовавший в сторону Слюдянки из Иркутска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тягачом SITRAK.

За легковой машиной следовали Honda Civic и Honda Integra, которые столкнулись с первой иномаркой и грузовиком. В результате аварии грузовик и две легковушки загорелись, огонь полностью уничтожил автомобили.

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ЧП #ДТП #Иркутск
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pepelmetal

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Alex B 69

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