Смертельное ДТП произошло в Иркутской области. ФОТО

Сразу три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на федеральной автодороге Р-258 «Байкал» в Иркутской области, есть жертвы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

«В автоаварии погибли двое водителей и пассажир. Водитель грузовой автомашины и водитель Honda Integra получили травмы, однако от госпитализации отказались», — говорится в сообщении.

ДТП произошло на 90-м километре трассы около полуночи. По предварительным данным, автомобиль Honda Civic, следовавший в сторону Слюдянки из Иркутска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тягачом SITRAK.

За легковой машиной следовали Honda Civic и Honda Integra, которые столкнулись с первой иномаркой и грузовиком. В результате аварии грузовик и две легковушки загорелись, огонь полностью уничтожил автомобили.