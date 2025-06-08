Windows 11 начнет принудительно тормозить процессоры

Windows 11 получит новую функцию под названием User Interaction-Aware CPU Power Management, которая будет принудительно снижать тактовую частоту процессоров в ноутбуках.

По замыслу разработчиков, функция поможет продлить время автономной работы ноутбуков и снизит износ батарей, пишет портал Windows Latest. В настоящее время нововведение проходит закрытое тестирование.

При этом тормозить процессор операционная система будет только в периоды простоя — например, когда пользователь отошел от ПК. Для этого Windows 11 будет анализировать взаимодействие с тачпадом, мышкой и клавиатурой.

Если операционная система посчитает, что пользователь бездействует, она начнет радикально снижать энергопотребление центрального процессора. Как только владелец вернется, Windows 11 вернет процессору прежние тактовые частоты и напряжение питания.

Предположительно, функция станет частью масштабного обновления 25H2. Его релиз планируется на осень 2025 года. Но ее уже можно опробовать в тестовой сборке Windows 11 с индексом 26200.5603, доступной участникам программы тестирования Windows Insider.