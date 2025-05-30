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Хоккеист Овечкин вернется в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Предстоящий сезон станет для нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина последним в Национальной хоккейной лиге, сообщила его супруга Анастасия Шубская.

«У Александра еще контракт на год. Поэтому следующий сезон мы отыграем и уже после полетим жить обратно в Москву, к себе на родину. Мы останемся в России, да», — цитирует жену хоккеиста газета «Аргументы и факты».

Ранее «Вашингтон» разослал владельцам клубных абонементов письмо, в котором сообщалось, что сезон-2025/2026 будет для россиянина последним в лиге. Однако позднее клуб выступил с опровержением этой информации.

По итогам прошедшего сезона в активе 39летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плейофф. Он стал рекордсменом по забитым шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ, побив «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки.

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