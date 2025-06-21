Ветры в некоторых местах планеты дуют почти постоянно и достигают ураганной силы, в других же — чаще бывает штиль. Воздух заставляет двигаться разность давлений, утверждает наука.

Ветер — это перемещение воздуха из области с более высоким давлением в места с более низким. А разница в давлении образуется из-за того, что поверхность Земли прогревается неравномерно.

Горячий воздух менее плотный и поэтому он стремится вверх. Так разогретые на экваторе воздушные массы на высоте движутся к холодным полюсам. А холодный воздух с полюсов, напротив, над поверхностью Земли мигрирует к экватору.

При подъеме воздуха происходит падение атмосферного давления, а при опускании, наоборот, атмосферное давление растет. Чем больше разница давления, тем сильнее движение воздуха, а значит — сильнее ветер.

Граница между областями с низким и высоким давлением называется фронтом. Именно там рождаются циклоны и антициклоны.

Но глобальном уровне на направление и силу ветра также оказывает влияние вращение Земли, на локальном — горы, степи, моря.