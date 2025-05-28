НАВЕРХ

Китаец на параплане случайно установил мировой рекорд. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
209 1

Парапланерист из Китая случайно установил мировой рекорд по полету на экстремальной высоте без кислорода.

Спортсмен совершал одиночный полет над горами Цилянь провинции Ганьсу на севере КНР. Он парил на высоте около трех километров, когда был внезапно подхвачен восходящим потоком воздуха, пишет издание Honkong.

По данным приборов, он достиг отметки 8 598 метров, примерно на такой высоте летают пассажирские лайнеры. Температура опустилась до минус 40 градусов, парапланерист также испытывал сильную нехватку кислорода.

На опубликованных кадрах, снятых самим китайцем, спортсмен покрыт толстым слоем инея. Он машет руками, чтобы восстановить их чувствительность. По его словам, на тот момент он уже почти не ощущал свои пальцы.

Несмотря на экстремальные условия, мужчине удалось восстановить контроль над парапланом, он благополучно приземлился. В настоящее время он находится в больнице, однако его жизни ничего не угрожает.

Еще по теме
Непальский альпинист в 31‑й раз покорил Эверест
Загитова ответила критикам ее увеличенных губ
Фигуристка Жилина вернула 1 млн руб. ради перехода под другой флаг
Лыжник Большунов счел слова Вяльбе о его зарплате оскорблением
смотреть все
Спорт #Зимние виды #Происшествия #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Российская теннисистка Мирра Андреева
Теннисистка Андреева рассказала об отношении к допингу
27.04.2025 12:59
Полумарафон имени Александра Раевича в Новосибирске
Обнаружено пугающее последствие марафонского бега
30.03.2025 08:13
Бегун
Раскрыт главный мотив, побуждающий людей к тренировкам
16.03.2025 18:49
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев
Умер трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев
03.03.2025 09:22
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Топ комментариев

mosquito__2010

преступники захватившие власть в киеве через гос. переворот в 2014 г. напали на жителей донбасса которые...

mosquito__2010

то что нато агрессор и так всем было понятно.иначе зачем бы они расширялись на восток обманывая русских.просто...

se 34

Опять наверно приставал к чужим мужьям

corrector

Гренландию и Канаду уже присоединил к США что ли? Китай нагнул в экономической войне? .. а, нет..