Китаец на параплане случайно установил мировой рекорд. ВИДЕО

Парапланерист из Китая случайно установил мировой рекорд по полету на экстремальной высоте без кислорода.

Спортсмен совершал одиночный полет над горами Цилянь провинции Ганьсу на севере КНР. Он парил на высоте около трех километров, когда был внезапно подхвачен восходящим потоком воздуха, пишет издание Honkong.

По данным приборов, он достиг отметки 8 598 метров, примерно на такой высоте летают пассажирские лайнеры. Температура опустилась до минус 40 градусов, парапланерист также испытывал сильную нехватку кислорода.

<br>

На опубликованных кадрах, снятых самим китайцем, спортсмен покрыт толстым слоем инея. Он машет руками, чтобы восстановить их чувствительность. По его словам, на тот момент он уже почти не ощущал свои пальцы.

Несмотря на экстремальные условия, мужчине удалось восстановить контроль над парапланом, он благополучно приземлился. В настоящее время он находится в больнице, однако его жизни ничего не угрожает.