Робот Optimus от Tesla научился помогать по домашнему хозяйству

Компания Tesla представила новые возможности своего гуманоидного робота Optimus, он научился выполнять домашние дела по заданным инструкциям.

Инвестор компании Марио Науфал опубликовал в соцсети X видео, на котором Optimus выполняет различные повседневные операции. Он гладит, пылесосит пол, помешивает содержимое кастрюли, выбрасывает мусор и убирает со стола с помощью щетки и совка.

Всему этому робот научился с помощью инновационной методики. Он освоил операции благодаря единой нейросети, которая изучала движения и процессы по видеороликам, снятым с участием людей.