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Робот Optimus от Tesla научился помогать по домашнему хозяйству

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Tesla представила новые возможности своего гуманоидного робота Optimus, он научился выполнять домашние дела по заданным инструкциям.

Инвестор компании Марио Науфал опубликовал в соцсети X видео, на котором Optimus выполняет различные повседневные операции. Он гладит, пылесосит пол, помешивает содержимое кастрюли, выбрасывает мусор и убирает со стола с помощью щетки и совка.

Всему этому робот научился с помощью инновационной методики. Он освоил операции благодаря единой нейросети, которая изучала движения и процессы по видеороликам, снятым с участием людей.

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Топ комментариев

mosquito__2010

я понял почему в вашей группе тотальная тупизна рулит. вы даже фундаментальных вещей не понимаете а ассоциативный...

mosquito__2010

"любишь бандер люби и искандер" ©

GammiPluh

А ты кстати ведешь себя как та самая дочка чиновницы которая всех на СВО отправляет

GammiPluh

Еще и кассетой, да там все вокруг в решето