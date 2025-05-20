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Сервис для защиты от мошенников запустили на «Госуслугах»

Источник:
Sibnet.ru
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Сервис для защиты от интернет-мошенников «Жизненная ситуация» появился на портале госуслуг, сообщила пресс-служба вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

Сервис создает комплексную систему безопасности, не только снижающую риски для россиян, но и существенно мешающую мошенникам. «Все инструменты противодействия мошенничеству теперь собраны в одном месте», — сказал Григоренко.

Сервис предназначен как для тех, кому уже довелось столкнуться с онлайн-мошенниками, так и для тех, кто хочет обезопасить себя и повысить свою цифровую грамотность и записаться на курсы информбезопасности.

Он включает в себя такие инструменты, как возможность проверить свою кредитную историю, посмотреть список оформленных sim-карт, оформить самозапрет на кредиты и узнать информацию о подозрительном звонке и пожаловаться на вредоносный ресурс.

Особое внимание уделено подробным инструкциям, которые расскажут, как не попасться на схемы мошенников, или, например, что делать, если злоумышленники уже узнали пароль. Сервис также может подсказать, как найти ближайшие отделения МФЦ и обратиться за помощью.

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GammiPluh

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Uynachalnica

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Qprovessional

все западу в рот заглядывают и плагиатят, названия и форматы, не понимая как жалко это смотрится

mosquito__2010

как можно доверять сша если они постоянно лгали и не держали своих слов в частности по нерасширению нато...