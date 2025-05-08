Как сделать простой маринад для шашлыка из свинины

Вкусный шашлык из свинины невозможен без правильного маринада. Его изготавливают из кефира, минеральной воды, томатной пасты, соевого соуса. Но можно выбрать и самый доступный вариант — вода и специи.

Для свиного шашлыка лучше отдать предпочтение отрезу с области шеи или корейке (части туши со спины). Свежая свиная шейка должна быть бледно-розовой.

Для маринования шашлыка идеально подходит эмалированная или стеклянная посуда. Использовать алюминиевую емкость не стоит, так как мясо может приобрести характерный привкус.

Вода, лук и перец

Основой простого маринада для шашлыка может стать обычная вода. Главное правило — добавить ее в количестве 20% от массы свинины. Например, на 1 килограмм филе потребуется 200 миллилитров воды.

Однако просто влить воду в миску с нарезанным мясом недостаточно — нужно как следует поработать руками, физически воздействуя на мышечную ткань, чтобы она впитала жидкость, цитирует шеф-повара Илью Романова Роскачество.

По его словам, вода — самый доступный теплопроводник. С жидкостью внутри мясо быстрее прожаривается до середины и не успевает потерять слишком много влаги. В результате шашлык получается сочным.

Ингредиенты:

1 килограмм свинины

200 миллилитров фильтрованной холодной воды (4–6 градусов)

12 граммов поваренной пищевой соли,

100 граммов белого репчатого лука

2 грамма молотого черного перца

1 грамм молотого перца чили

1 грамм горчичного порошка

6 граммов сахара-песка

2 грамма пищевой соды

Как приготовить. Нарезать мясо кусками по 30-40 граммов. Добавить все специи в воду, размешать. Вымесить мясное сырье, пока вода не впитается в мясо (потребуется около 10 минут). Надолго оставлять шашлык в маринаде не стоит — через 45 минут можно приступать к жарке.

Вода и соль

Еще один вариант очень простого водного маринада для шашлыка из свинины предусматривает использование метода классического засаливания — обычно он применяется в приготовлении сыровяленых мясных деликатесов.

Здесь в качестве ингредиентов на 1 килограмм мяса потребуется 1 литр воды и 20 граммов соли. Сначала нужно приготовить солевой раствор, а затем погрузить в него нарезанное кубиками мясо, оставив в холоде на 10-12 часов. После выдержки можно будет приступать к жарке на мангале.