Названы самые популярные у россиян зарубежные подписки

YouTube Premium оказался лидером по количеству зарубежных подписок среди россиян, следует из результатов исследования сервиса GetPayAl.

На YouTube Premium приходится 23% зарубежных подписок российских клиентов. Вторым по популярности стал ChatGPT с показателем 18%, третьим — Zoom (12%). Россияне также активно оформляют подписки на Netflix и Midjourney.

Что касается гендерных предпочтений, то женщины чаще всего подписываются на сервисы YouTube Premium, Netflix и Spotify. Также на них приходится 58% всех покупок музыкальных подписок.

В то же время мужчины наиболее активно оплачивают возможности искусственного интеллекта: они осуществляют 68% всех трансакций по ChatGPT и 75% по Midjourney. Мужская аудитория также наиболее активно подписывается на игровые сервисы.