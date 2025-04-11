НХЛ убрала слово «русские» из речи Овечкина

Национальная хоккейная лига убрала слово «русские» в субтитрах речи российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на официальном YouTube-канале NHL Europe, сказанной после того, как он побил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

В ходе трансляции Овечкин сказал фразу «Russians, we did it» («Русские, мы сделали это»). В свою очередь, НХЛ перевела слова форварда как «Зрители, мы сделали это!». Слово «Russians» в субтитрах заменили на «Watching».

Овечкин 6 апреля в Нью-Йорке забросил шайбу в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. На счету россиянина стало 895 заброшенных шайб.

Сразу после рекордной шайбы на арене началась торжественная церемония, в которой принял участие Гретцки. Чтобы побить «вечный» рекорд, Овечкину потребовалось провести 20 сезонов и 1487 игр.