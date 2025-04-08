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Самый большой PDF-файл превысил размеры Вселенной

Источник:
Sibnet.ru
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Британский программист создал самый большой PDF-файл, площадь которого составляет 37 триллионов световых лет в квадрате. Это значительно больше радиуса наблюдаемой Вселенной.

По словам разработчика, идея создать самый большой PDF-файл пришла к нему после появления поста в соцсети X. В нем утверждалось, что максимальный размер любого PDF-файла составляет 381 квадратный километр.

Программист решил развенчать данное заблуждение. Дело в том, что ограничение в 15 миллионов дюймов в ширину или высоту было задано в фирменном приложении компании Adobe — Adobe Acrobat. Однако сторонние программы такого ограничения не имеют.

Чтобы создать файл-гигант, британец использовал приложение Apple Preview, в котором размеры страниц файлов могут быть масштабированы без ограничений. В итоге у него получилось создать PDF-файл, который фактически больше Вселенной.

Убедиться в существовании необычного файла может любой желающий — для этого достаточно перейти по ссылке. Опасаться того, что браузер или ПК в результате зависнут, не стоит, так как файл абсолютно пустой. Впрочем, Вселенная тоже на 99% пустая.

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