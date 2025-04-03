Концерн Porsche начнет выпускать танки

Автомобильный концерн Porsche рассматривает возможность возвращения в оружейный бизнес. Немецкая компания планирует наладить выпуск танков на своих заводах.

Решение обсуждается на фоне зафиксированного убытка по итогам 2024 года в размере 20 миллиардов евро, пишет издание ESUT со ссылкой на свои источники.

При этом из-за конфликта на Украине европейские страны в настоящее время намерены значительно нарастить выпуск оружия. Возвращение к производству военной техники позволит Porsche получить новые контракты.

Соответствующий опыт у Porsche есть. В частности, с 1958 года компания была генеральным подрядчиком по созданию танка Leopard для бундесвера. Кроме этого, немецкий концерн в настоящее время инвестирует в разработку военных дронов.