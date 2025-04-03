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Создана первая охлаждающая напитки банка

Источник:
Sibnet.ru
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банка Cool Can
Фото: © Delta H Innovations

Стартап из Великобритании Delta H Innovations представил первую в мире самоохлаждающуюся банку для прохладительных напитков под названием Cool Can, сообщила пресс-служба компании.

Внизу банки расположен специальный резервуар с водой и солевым раствором. При нажатии на кнопку на дне стенка между жидкостями разрушается, после смешивания запускается химическая реакция, которая быстро понижает температуру.

Раствор никак не контактирует с самим напитком, при этом он позволяет охлаждать напитки за 45 секунд с комнатной температуры до 6-7 градусов Цельсия. На передней панели банки есть индикатор-снежинка. Индикатор белый, когда напиток теплый, после охлаждения он синеет.

Эффект охлаждения повторить нельзя, поэтому банка одноразовая. К разработке уже проявили интерес крупные бренды, включая Coca-Cola, Suntory America и Carlsberg и M&S. В ближайшее время стартап намерен запустить массовое производство новинки.

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