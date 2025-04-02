Объявлены даты проведения чемпионата мира по Dota 2

Компания Valve анонсировала в своем блоге даты проведения The International 2025 — чемпионата мира по киберспортивной дисциплине Dota 2.

Мероприятие пройдет в два этапа. Традиционная «Дорога на The International» состоится 4-7 сентября, а основной этап — с 11 по 14 сентября. Заключительные матчи проведут на арене в немецком Гамбурге.

Согласно анонсу, в «Дороге на The International» примут участие 16 коллективов, которые сразятся по швейцарской системе в одной группе. Три команды, которые выиграют четыре матча формата за пять раундов, сразу попадут в основную часть The International 2025.

Еще три состава, потерпевшие по четыре поражения, покинут отборочные соревнования. Оставшиеся десять участников сойдутся в дополнительном туре, по его итогам определятся еще пять команд, которые выступят в заключительной части The International 2025.

В плей-офф восемь участников начнут с верхней части сетки, стартовые пары будут сформированы по прошлым результатам коллективов. Гранд-финал будет представлять собой серию до трех побед.