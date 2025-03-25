Археологи нашли останки древних хоббитов

Археологи нашли в пещере Сварткранс в Южной Африке уникальные ископаемые останки хоббитов — древнего родственника человека ростом около одного метра. Обнаруженный вид получил название Paranthropus robustus.

Paranthropus robustus жил около двух миллионов лет назад и сосуществовал с Homo ergaster — предком современного человека. Находка описана в статье исследователей, опубликованной журналом Journal of Human Evolution.

Главная особенность древнего гоминида — чрезвычайно миниатюрные размеры. Обнаруженные останки принадлежали взрослой особи женского пола, чей рост не превышал одного метра, а вес составлял около 27 килограммов.

По размеру Paranthropus robustus был меньше, чем такие карликовые виды, как Australopithecus afarensis и Homo floresiensis. Ученые установили, что хоббиты передвигались на двух ногах. На останках нашли следы укусов леопардов, что указывает на уязвимость вида к древним хищникам.

Несмотря на размеры, Paranthropus robustus существовал более миллиона лет. Скорее всего, выживать древнему родственнику человека помогали примитивные орудия, с помощью которых маленькие гоминиды могли справляться с относительно крупной добычей.