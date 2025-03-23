Канадец побил рекорд КХЛ по голам

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо побил рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат КХЛ.

Форвард забросил 49-ю шайбу в гостевом матче с «Барысом» на 51-й минуте. Ливо является лучшим бомбардиром и снайпером сезона в КХЛ — у него 49 голов и 30 результативных передач в 62 матчах.

В сезоне-2016/2017 двукратному обладателю Кубка Гагарина Мозякину удалось забросить 48 шайб в 60 играх за магнитогорский «Металлург». В 2021 году нападающий объявил о завершении карьеры.

Ливо играет за «Салавата Юлаева» второй сезон. До приезда в КХЛ он выступал за клубы Национальной хоккейной лиги: «Торонто Мейпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флеймз», «Каролина Харрикейнз», «Сент-Луис Блюз». Всего Ливо сыграл в НХЛ 265 матчей.