Маск нашел печатающие деньги «из воздуха» компьютеры

Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск обнаружил в федеральных ведомствах США «волшебные компьютеры», печатающие деньги «из воздуха».

«Я называю волшебным денежным компьютером любой компьютер, который может просто делать деньги из воздуха. Он просто проводит платежи», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

По словам Маска, они могут создавать деньги и отправлять их куда угодно. Всего в федеральных департаментах США было найдено 14 «волшебных компьютеров». Среди их владельцев Министерство финансов, Министерство здравоохранения, Госдеп и Пентагон.

Предприниматель назвал существование подобных компьютеров «величайшей аферой всех времен». Он уточнил, что компьютеры обнаружили в ходе проверок DOGE, специалисты которой ищут способы сокращения государственных расходов.