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Маск нашел печатающие деньги «из воздуха» компьютеры

Источник:
Sibnet.ru
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Американский бизнесмен Илон Маск
Фото: © UK Government

Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск обнаружил в федеральных ведомствах США «волшебные компьютеры», печатающие деньги «из воздуха».

«Я называю волшебным денежным компьютером любой компьютер, который может просто делать деньги из воздуха. Он просто проводит платежи», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

По словам Маска, они могут создавать деньги и отправлять их куда угодно. Всего в федеральных департаментах США было найдено 14 «волшебных компьютеров». Среди их владельцев Министерство финансов, Министерство здравоохранения, Госдеп и Пентагон.

Предприниматель назвал существование подобных компьютеров «величайшей аферой всех времен». Он уточнил, что компьютеры обнаружили в ходе проверок DOGE, специалисты которой ищут способы сокращения государственных расходов.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

Twilight88

Правильно, леса же для корейцев с китайцами

Улитка на склоне

Они народ не понимают. Депутатов нужно посадить на минималку и они сразу размножаться расхотят.

ben2005

Зарплату себе подняли на 1 трлн., вот и убытки.

GammiPluh

там другие кресты на технике рисуют