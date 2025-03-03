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Создана «самая тяжелая» версия игры Doom

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчик перенес культовую игру-стрелялку Doom на язык программирования TypeScript, который используется для веб-приложений. В результате шутер стал весить 177 терабайта.

Для сравнения — оригинальная игра, вышедшая в 1993 году, весила всего 2,4 мегабайта. Для работы Doom потребовалось 3,5 миллиона строк TypeScript. На составление кода программисту потребовался целый год, уточнил портал Tom's Hardware.

TypeScript позволяет программистам создавать более предсказуемый и безопасный код, однако данный язык не предназначена для компьютерных игр. Портирование было выполнено в экспериментальных целях.

На компиляцию первого кадра из символов требуется 12 дней, при этом картинка имеет разрешение 320 на 200 пикселей. Также для запуска необходимо было оснастить сборку огромным количеством оперативной памяти — не менее 90 ГБ.

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