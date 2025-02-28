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Цифровые портфолио обучающихся появятся на «Госуслугах»

Источник:
РБК
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Портал «Госуслуги» готовится к запуску сервиса «цифровое портфолио обучающегося», сообщил представитель аппарата вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

В новом сервисе будут храниться сведения о школьном аттестате, результаты ЕГЭ, информация о знаках «Готов к труду и обороне», данные об интересах и навыках и так далее. С их помощью пользователи смогут получить определенные услуги, рассказал РБК представитель аппарата Григоренко.

«Для обеспечения безопасности сервиса используется многоуровневая защита. Данные не будут храниться на портале «Госуслуг» или собираться в отдельную федеральную информсистему. Они будут, как и сейчас, храниться в региональных государственных информсистемах», — сказал собеседник издания.

На старте проекта информацию будут получать только из государственных и муниципальных учреждений. В будущем возможно включение в список сведений и от частных организаций. Благодаря объединению всех данных государство сможет давать обучающемуся индивидуальные рекомендации, отметил представитель аппарата.

В будущем портфолио учащегося может быть расширено. Госорганам поручили разработать концепцию создания «Единого профиля молодого человека на «Госуслугах». Им смогут пользоваться все граждане моложе 35 лет. В сервисе будут храниться данные об учебе или трудоустройстве.

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olegsbeglov

Не понимаю, почему многие ждут от Америки доброты к нам. Мы - враги еще надолго. Возможно временные перемирия...

nevarka

Иркутская область, 40 тысяч, работаем в бюджетной сфере!) Что за сказки?)

Alex B 69

Обычные сказки от росстата... 😀 каждый год такие

HAAN27

Ключевое слово "Россияне", а есть индивиды у которого одного столько же!!!