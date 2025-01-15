Что дает режим инкогнито в браузере

Режим инкогнито доступен в большинстве браузеров. При его использовании записи о том, какие веб-страницы посещает пользователь, не сохраняются. Однако назвать такой режим полностью приватным нельзя.

В реальности режим инкогнито отключает только сохранение истории просмотров. Кроме этого, браузер в таком режиме не сохраняет историю поиска и заполненные поля формы. Другие люди, имеющие доступ к устройству, не смогут отследить активность пользователя в интернете.

Также режим инкогнито предотвратит несанкционированный доступ к аккаунтам пользователя, так как браузер в этом случае всегда удаляет информацию о выполненном входе после завершения сеанса.

Если у человека несколько учетных записей на одном сайте, режим инкогнито позволит войти в несколько учетных записей одновременно. Это может быть полезно, если пользователь планирует просматривать несколько аккаунтов в социальных сетях, не выходя из них.

Однако при использовании режима инкогнито интернет-провайдер или работодатель все равно могут видеть, что пользователь делает в интернете и какие сайты посещает. Кроме этого, такой режим не скрывает реальный IP-адрес, который представляет собой важную часть цифрового следа.