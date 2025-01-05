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Китай научился передавать информацию из космоса лазерами

Источник:
Sibnet.ru
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Китайская компания Chang Guang Satellite Technology продемонстрировала способ передачи информации со скоростью 100 Гбит/с при помощи спутника и лазера.

В качестве тестовых изображений использовались спутниковые снимки поверхности Земли высокой четкости. Фотографии были переданы со спутника с использованием лазерного луча на транспортное средство наземного базирования.

Эксперимент показал, как лазерные передатчики могут дополнительно расширить возможности спутников по передаче информации. Это способно сыграть ключевую роль в переходе от сетей 5G к разработке инфраструктуры спутникового интернета 6G.

Chang Guang Satellite Technology располагает орбитальной группировкой из 117 спутников, к 2027 году их количество планируется увеличить до 300 штук. Отмечается, что способ подтвердил эффективность даже с учетом атмосферных явлений типа облачности и осадков.

К настоящему времени успешные эксперименты в этом направлении проводила только компания Starlink, однако она использовала лазерный луч для передачи информации между аппаратами на орбите.

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Удавиков

этих обещаний уже и не сосчитать

Улитка на склоне

У этих инфляции нет. Они себе компенсируют.

viktor182

Весь Кузбасс задыхается от гари и копати, а эти все о благополучии Европы и Китая беспокоятся)))