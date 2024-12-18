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SpaceX показала зрелищное испытание корабля Starship S33. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Компания SpaceX провела два последовательных огневых испытания двигателей новой версии корабля Starship S33. Сначала был произведен прожиг всех шести двигателей Raptor, затем инженеры испытали один из трех двигателей центральной группы.

Видео и фотографии зрелищных испытаний компания показала в своем официальном аккаунте в соцсети X. Отмечается, что прожиг прошел успешно, при этом второй тест имитировал повторный запуск двигателя в космосе, который будет необходим для торможения и свода корабля с орбиты.

Федеральное управление гражданской авиации США ранее выдало лицензию на запуск для седьмого испытательного полета Starship. Ускоритель Super Heavy попытается вернуться к месту старта, а вторая ступень должна приводиться в Индийском океане западнее Австралии.

Предварительная дата полета — 11 января 2025 года, однако ее могут перенести. Прототип S33 представляет собой первый корабль нового поколения Starship V2, который на несколько метров выше предшественников, а также оснащен увеличенным запасом топлива.

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