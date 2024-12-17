Представлена ручка-словарь Xiaomi с экраном

Xiaomi представила инновационную ручку-словарь Mijia Dictionary Pen C1. Она предназначена для улучшения изучения лексики и распознавания слов.

Гаджет уже доступен для предварительного заказа на платформе Youpin от Xiaomi за 48 долларов, а поставки начнутся 26 декабря. Ручка работает даже без интернета — ее встроенный словарь насчитывает более 26 миллионов слов.

Кроме того, ручка имеет функцию голосового поиска, что позволяет пользователям произносить запросы для мгновенного перевода и обучения. Она предлагает быстрые и точные возможности сканирования с точностью, превышающей 98%.

Mijia Dictionary Pen C1 оснащена 3,02-дюймовым экраном высокой четкости, в режиме ожидания устройство способно проработать до ста дней. Ручка поддерживает двуязычный контент, для сохраненных слов и обновлений она имеет 32 ГБ встроенной памяти.