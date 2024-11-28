США призвали Киев снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет из-за острой нехватки людей в Вооруженных силах Украины (ВСУ), сообщил Reuters источник в Белом доме.

«Украинским чиновникам следует рассмотреть понижение возраста для своих военных до 18 лет. <...> Украина мобилизует и тренирует недостаточно новых солдат», — сказал источник.

По его словам, нужны людские ресурсы. «Русские добиваются прогресса, устойчивого прогресса на востоке, и выдавливают украинские силы в Курске», — отметил собеседник Reuters.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста для участия в боевых действиях с 27 до 25 лет.