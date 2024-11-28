США призвали Киев снизить призывной возраст в стране с 25 до
18 лет из-за острой нехватки людей в Вооруженных силах Украины (ВСУ), сообщил Reuters источник
в Белом доме.
«Украинским чиновникам следует рассмотреть понижение
возраста для своих военных до 18 лет.
<...> Украина мобилизует и тренирует недостаточно новых солдат», — сказал
источник.
По его словам, нужны людские ресурсы. «Русские добиваются
прогресса, устойчивого прогресса на востоке, и выдавливают украинские силы в
Курске», — отметил собеседник Reuters.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон
о снижении призывного возраста для участия в боевых действиях с 27 до 25 лет.