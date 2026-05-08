ВСУ ответили ударами на объявленное Россией перемирие

Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на объявленное Россией перемирие, продолжают наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам, сообщило Минобороны России.

«Все группировки российских войск в зоне СВО в соответствии с объявленным президентом РФ Владимиром Путиным перемирием ко Дню Победы полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях с 00.00 мск 8 мая», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, ВСУ, несмотря на объявленное перемирие, продолжают наносить удары. Всего с их стороны зафиксировали 1 365 нарушений режима прекращения огня. Российские подразделения реагировали на нарушения перемирия зеркально.

ВСУ нанесли 887 ударов с использованием БПЛА, в том числе 394 удара FPV-дронами, 107 октокоптерного типа, 171 самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА, уточнили в российском военном ведомстве.



Кроме того, с 00:00 мск 8 мая российские подразделения ПВО вне зоны проведения СВО сбили 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», отметили в Минобороны.