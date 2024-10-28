НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Роскосмос освободит полосу частот под связь 5G

Источник:
Sibnet.ru
172 0

Роскосмос разработал новый радиочастотный план, предусматривающий освобождение значительной части спектра для мобильных операторов, сообщил начальник радиочастотного центра корпорации Антон Степанов.

Речь идет о диапазоне 6425–7125 МГц, который недавно был определен для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России, передает РБК. Степанов уточнил, что Роскосмос переместит разработку спутниковых систем связи в другие части диапазона.

Возможность и условия использования 6425–7125 МГц для сетей 5G еще предстоит обсуждать в рамках Госкомиссии по радиочастотам при Минцифры, уточнил чиновник. Сейчас идет проработка конкретных условий его использования.

В конце прошлого года Международный союз электросвязи на Всемирной конференции радиосвязи определил диапазон 6425–7125 МГц для развития 5G и следующих поколений связи в так называемом регионе 1, к которому относятся Россия и другие страны СНГ.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Установлен новый рекорд скорости беспроводной передачи данных
Какие форматы электронных книг бывают
VK представила новый сервис «Документы»
Роскомнадзор сможет блокировать звонки через мессенджеры
смотреть все
Хайтек #Интернет #Космос
Как сделать
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
24.10.24, 23:09
1478
0
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
10590
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
22431
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
21344
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
31995
3
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
31526
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
30479
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
1437829
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
55338
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
53108
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Курскую группировку ВСУ атаковали с пяти направлений
СМИ узнали о «плане Путина» по крушению доллара
Представлен «убийца GTA» с фотореалистичной графикой
Путину показали «квазиденьгу» БРИКС
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Sovik

Грузия проголосовала за мир. Молодцы, не захотели становиться второй Украиной.

corrector

Армии РФ противостоит восьмая + вторая (США + пятая (Южно-Корейская ) + немецкая + польская +...

Kukuh88

С чего взяли, что победившая партия пророссийская? В названии этого нет, а то что не хотят рушить отношения...

snoo

Нам бы для начала стать однопланетной цивилизацией.