Роскосмос освободит полосу частот под связь 5G

Роскосмос разработал новый радиочастотный план, предусматривающий освобождение значительной части спектра для мобильных операторов, сообщил начальник радиочастотного центра корпорации Антон Степанов.

Речь идет о диапазоне 6425–7125 МГц, который недавно был определен для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России, передает РБК. Степанов уточнил, что Роскосмос переместит разработку спутниковых систем связи в другие части диапазона.

Возможность и условия использования 6425–7125 МГц для сетей 5G еще предстоит обсуждать в рамках Госкомиссии по радиочастотам при Минцифры, уточнил чиновник. Сейчас идет проработка конкретных условий его использования.

В конце прошлого года Международный союз электросвязи на Всемирной конференции радиосвязи определил диапазон 6425–7125 МГц для развития 5G и следующих поколений связи в так называемом регионе 1, к которому относятся Россия и другие страны СНГ.