НАВЕРХ

Стартовал крупный турнир по Dota 2

Источник:
Sibnet.ru
375 0

Стартовал киберспортивный турнир BetBoom Dacha Dota 2 2024 в Белграде с призовым фондом в 1 миллион долларов. Это первый топ-турнир по Dota 2 в новом соревновательном сезоне.

Турнир в Сербии пройдет с 19 по 26 октября, участие в нем принимают 12 команд, из которых семь получили прямые приглашения, а еще пять пробились через региональные квалификации. Россию представляют Team Spirit, BetBoom Team и L1ga Team.

По итогам группового этапа четыре лучших команды в каждой из двух групп выйдут в верхнюю сетку. В плей-офф игры будут вестись до двух побед, а финал пройдет в формате Bo5. За первое место победитель получит 400 тысяч долларов.

Турнир на русском и английском языках покажет студия FISSURE. Основная трансляция пройдет на первом twitch-канале студии, во время группового этапа параллельные матчи будут доступны на втором.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Team Spirit сенсационно проиграли в плей-офф чемпионата мира по Dota 2
Анонсирован киберспортивный турнир с рекордными призами
Раскрыто место проведения The International 2024
Российская команда выиграла престижный турнир по CS 2
смотреть все
Спорт #Киберспорт #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова
Чемпионка России по ледолазанию умерла от укуса клеща
09.10.2024 09:54
Ангелина Мельникова
Олимпийская чемпионка и ее тренер поспорили о зарплатах гимнастов
04.10.2024 10:36
Паралимпиец Андрей Вдовин
Российским паралимпийцам отказали в подарках от Samsung
17.09.2024 14:31
Новак Джокович
Джокович заявил о проблеме допинга в теннисе
25.08.2024 12:35
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский раскрыл план «Б» на случай отказа принятия в НАТО
Пятиэтажка обрушилась после взрыва газа в Тамбовской области
Россия и Украина обменялись военнопленными
Водителям запретят электронные сигареты за рулем
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
67
Казахстан отказался вступать в БРИКС
35
ФАС заинтересовалась аномальной наценкой на хлеб
35
Макрон указал Нетаньяху, что Израиль был создан решением ООН
35
Зеленский потребовал ядерное оружие вместо НАТО
31
Украина потеряла 90% тепловой электрогенерации