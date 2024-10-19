Стартовал крупный турнир по Dota 2

Стартовал киберспортивный турнир BetBoom Dacha Dota 2 2024 в Белграде с призовым фондом в 1 миллион долларов. Это первый топ-турнир по Dota 2 в новом соревновательном сезоне.

Турнир в Сербии пройдет с 19 по 26 октября, участие в нем принимают 12 команд, из которых семь получили прямые приглашения, а еще пять пробились через региональные квалификации. Россию представляют Team Spirit, BetBoom Team и L1ga Team.

По итогам группового этапа четыре лучших команды в каждой из двух групп выйдут в верхнюю сетку. В плей-офф игры будут вестись до двух побед, а финал пройдет в формате Bo5. За первое место победитель получит 400 тысяч долларов.

Турнир на русском и английском языках покажет студия FISSURE. Основная трансляция пройдет на первом twitch-канале студии, во время группового этапа параллельные матчи будут доступны на втором.