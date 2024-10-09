Чемпионка России по ледолазанию умерла от укуса клеща

Действующая чемпионка России по ледолазанию Алена Власова скончалась в 35 лет, сообщила Федерация альпинизма России. Причиной смерти стал укус энцефалитного клеща.

«В расцвете сил ушла из жизни Алена Власова. Алена — действующая чемпионка России по ледолазанию. До сих пор не верим», — говорится в сообщении федеарции.

Причиной смерти Власовой стал менингеальный энцефалит, полученный в результате укуса клеща на даче в июне, уточнила Федерация альпинизма Свердловской области. В результате заражения у спортсменки развилась пневмония с поражением 70% легких. Она три месяца провела на ИВЛ.

Власова умерла 5 октября от остановки сердца. У нее остались муж и 10-летняя дочь.

Алена Власова стала чемпионкой России по ледолазанию в феврале 2024 года на всероссийских соревнованиях в Томске. Тогда спортсменка и ее напарник Никита Глазырин оказались лучшими в парной гонке.

Ледолазание — экстремальный вид спорта, участники соревнований преодолевают крутые ледовые склоны с помощью специального снаряжения.