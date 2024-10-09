НАВЕРХ

Чемпионка России по ледолазанию умерла от укуса клеща

Источник:
Sibnet.ru
501 5
Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова
Фото: © Федерация альпинизма России

Действующая чемпионка России по ледолазанию Алена Власова скончалась в 35 лет, сообщила Федерация альпинизма России. Причиной смерти стал укус энцефалитного клеща.

«В расцвете сил ушла из жизни Алена Власова. Алена — действующая чемпионка России по ледолазанию. До сих пор не верим», — говорится в сообщении федеарции.

Причиной смерти Власовой стал менингеальный энцефалит, полученный в результате укуса клеща на даче в июне, уточнила Федерация альпинизма Свердловской области. В результате заражения у спортсменки развилась пневмония с поражением 70% легких. Она три месяца провела на ИВЛ.

Власова умерла 5 октября от остановки сердца. У нее остались муж и 10-летняя дочь.

Алена Власова стала чемпионкой России по ледолазанию в феврале 2024 года на всероссийских соревнованиях в Томске. Тогда спортсменка и ее напарник Никита Глазырин оказались лучшими в парной гонке.

Ледолазание — экстремальный вид спорта, участники соревнований преодолевают крутые ледовые склоны с помощью специального снаряжения.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Вяльбе предложила решить отстранение России «серьезной бомбой»
Эксперт рассказал о шансах допуска России на Олимпиаду‑2026
Загитова вошла в число просителей грантов на ледовые шоу
Олимпийская чемпионка Степанова объявила о беременности
смотреть все
Спорт #Зимние виды #Вокруг спорта #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова
Чемпионка России по ледолазанию умерла от укуса клеща
09.10.2024 09:54
Ангелина Мельникова
Олимпийская чемпионка и ее тренер поспорили о зарплатах гимнастов
04.10.2024 10:36
Паралимпиец Андрей Вдовин
Российским паралимпийцам отказали в подарках от Samsung
17.09.2024 14:31
Новак Джокович
Джокович заявил о проблеме допинга в теннисе
25.08.2024 12:35
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (5)
Картина дня
Харрис просила Зеленского найти себе преемника
Лавров спросил коллегу о квадроберах
Захарова высказалась о скандале с рэпером P. Diddy
Бронежилет для женщин создали в России
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Все статьи
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
49
Ракета «Искандер» уничтожила 12 бронемашин ВСУ. ВИДЕО
47
Лукашенко размялся с топором перед встречей с Путиным
29
Ким Чен Ын и спецназ. ФОТО
25
Путина поздравили с днем рождения в Киеве
21
Рэперы из Нигера поздравили Путина песней