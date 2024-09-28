Российский боксер устроил спарринг с медведем. ВИДЕО

Российский боксер Арсланбек Махмудов выложил на своих страницах в соцсетях видеозапись, на которой он борется с настоящим медведем.

«Гуляем мы, значит, по лесу с друзьями, и тут навстречу медведь. В общем, решили выяснить, кто из нас лучше борется», — написал Махмудов, выступающий в супертяжелом весе.

35-летний Махмудов начал профессиональную карьеру в 2017 года. Почти все свои поединки Махмудов провел на территории Канады. Также он выступал в США, Саудовской Аравии и Мексике. В 20 боях у него 19 побед и одно поражение.

Единственную схватку россиянин проиграл 23 декабря 2023 года представителю Германии Агите Кабайеле. В бою решалась судьба титула интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации.