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Российский боксер устроил спарринг с медведем. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Российский боксер Арсланбек Махмудов выложил на своих страницах в соцсетях видеозапись, на которой он борется с настоящим медведем.

«Гуляем мы, значит, по лесу с друзьями, и тут навстречу медведь. В общем, решили выяснить, кто из нас лучше борется», — написал Махмудов, выступающий в супертяжелом весе.

35-летний Махмудов начал профессиональную карьеру в 2017 года. Почти все свои поединки Махмудов провел на территории Канады. Также он выступал в США, Саудовской Аравии и Мексике. В 20 боях у него 19 побед и одно поражение.

Единственную схватку россиянин проиграл 23 декабря 2023 года представителю Германии Агите Кабайеле. В бою решалась судьба титула интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации.

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Спорт #Единоборства #Видеоновости
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GammiPluh

Улитка и остальные заукраинцы не мучайся, потерпи недельку-другую, угледар закончится... опять будете...

mosquito__2010

вот что сотворил майдан с вами кастрюлями. без слёз не взглянешь. не нужно было вам кастрюлям американцам...

Asd10

Странные у тебя интерпретации. Я так понял, что он говорит о том, что любая война заканчивается миром,...

mosquito__2010

как минимум у пятерых бомбануло от правды. ты в их числе ?