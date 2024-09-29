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Какие наушники наиболее безопасны для слуха

Источник:
Sibnet.ru
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Наушники с шумоподавлением являются самыми безопасными для слуха, к такому выводу пришли преподаватели аудиологии Манчестерского университета Харви Диллон и Сэм Кут.

Безопасный уровень шума от наушников составляет 100 децибел. Такая громкость эквивалентна звуку сирены скорой помощи. Некоторые наушники могут создавать звуковое давление до 120 децибел, что примерно эквивалентно шуму от бензопилы или взлетающего самолета.

Специалист рекомендует отдавать предпочтение вариантам, полностью закрывающим ухо. Такая конструкция позволяет эффективно блокировать фоновый шум, что избавляет от необходимости повышать громкость, приводит Daily Mail совет ученых.

По словам Кута, лучше решение — наушники с активным шумоподавлением. Но даже они не обеспечивают полной безопасности. 

Для уровня шума 85 децибел максимальное безопасное время просоушивания составляет восемь часов. При каждом увеличении громкости на три децибела рекомендуемое время использования наушников сокращается вдвое.

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Топ комментариев

GammiPluh

Улитка и остальные заукраинцы не мучайся, потерпи недельку-другую, угледар закончится... опять будете...

mosquito__2010

вот что сотворил майдан с вами кастрюлями. без слёз не взглянешь. не нужно было вам кастрюлям американцам...

Asd10

Странные у тебя интерпретации. Я так понял, что он говорит о том, что любая война заканчивается миром,...

mosquito__2010

как минимум у пятерых бомбануло от правды. ты в их числе ?