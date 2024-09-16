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Найден самый простой способ замедлить разрядку смартфона

Источник:
Sibnet.ru
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Использование темной темы в Android-смартфонах позволяет экономить заряд аккумулятора, соответствующее исследование провела компания Google.

При этом максимально эффективно использовать данный лайфхак на смартфонах с OLED-дисплеями — на таких устройствах темная тема позволяет экономить от 15% до 63% заряда аккумулятора, пишет издание Ferra.

В случае с устройствами на IPS-матрицах выигрыш с точки зрения энергоэффективности будет слишком незначительный. Кроме этого, темная тема наиболее эффективна при максимальной яркости.

Существенная экономия заряда аккумулятора с помощью темной темы достигается только при яркости подсветки выше 50%. Если она ниже, эффективность падает — в среднем до 3%, отмечают исследователи.

На разницу также влияет и приложение, которое использует темную тему. Например, в случае с YouTube энергопотребление при включении темной темы снижается примерно в два раза.

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Топ комментариев

Nik3316

больше всех АЭС по миру строит, самых передовых... а ты продолжай какать русофоб

Asd10

А куда смотрели люди?? 🤔 Интересное заявление. Куда смотрели родители этого сексолога, когда его делали??

mosquito__2010

да свинти уже ботяра вместе с палатой солидарных все спасибо скажут

GammiPluh

Когда-нибудь ты поплатишься за свой базар. Может не сегодня, но точно поплатишься