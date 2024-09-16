Найден самый простой способ замедлить разрядку смартфона

Использование темной темы в Android-смартфонах позволяет экономить заряд аккумулятора, соответствующее исследование провела компания Google.

При этом максимально эффективно использовать данный лайфхак на смартфонах с OLED-дисплеями — на таких устройствах темная тема позволяет экономить от 15% до 63% заряда аккумулятора, пишет издание Ferra.

В случае с устройствами на IPS-матрицах выигрыш с точки зрения энергоэффективности будет слишком незначительный. Кроме этого, темная тема наиболее эффективна при максимальной яркости.

Существенная экономия заряда аккумулятора с помощью темной темы достигается только при яркости подсветки выше 50%. Если она ниже, эффективность падает — в среднем до 3%, отмечают исследователи.

На разницу также влияет и приложение, которое использует темную тему. Например, в случае с YouTube энергопотребление при включении темной темы снижается примерно в два раза.