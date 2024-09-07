Причиной сбоя Rutube стала крупнейшая DDoS‑атака

Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года, жалобы пользователей на сбой в работе платформы начали массово поступать вечером 6 сентября.

В основном пользователи сервиса сообщали, что у них не грузит или зависает видео. В некоторых случаях при поиске роликов появляется сообщение: «Не удалось ничего найти по данному запросу».

Согласно данным сервиса «Сбой.РФ», больше всего сообщений о сбоях поступило от пользователей из Москвы (27%), Санкт-Петербурга (8%) и Московской области (5%). Жалобы на Rutube также фиксировали порталы Downdetector и Downradar.

«Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года. В данный момент наши специалисты прикладывают все усилия для ликвидации этой угрозы, что может привести к временным сбоям в работе видеохостинга», — уточнила пресс-служба платформы.

Отмечается, что работа видеохостинга была восстановлена только утром 7 сентября. Популярность Rutube стала увеличиваться после того, как в России замедлили работу YouTube.