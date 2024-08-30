Звездный нападающий НХЛ погиб в ДТП

Форвард клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро погиб в ДТП вместе с братом Мэттью, сообщает пресс-служба команды в соцсети Х.

«Джонни был не только великим хоккеистом, но и, что более важно, любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом. Мы выражаем наши искренние соболезнования его жене Мередит, его детям Ноа и Джонни, его родителям, их семье и друзьям», — говорится в сообщении.

Клуб призвал молиться за семью Годро и уважать их частную жизнь. «Мы будем ужасно скучать по нему и сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать его семью и друг друга в этой трагедии», — добавил представитель команды.

ДТП произошло вечером 29 августа в округе Сейлем (штат Нью-Джерси), братья были сбиты автомобилем во время прогулки на велосипедах. Годро был 31 год, он провел 763 матча в лиге и набрал 743 очка. Семь раз форварда выбирали для участия в Матчах звезд НХЛ.

29-летний Мэттью Годро также был профессиональным хоккеистом, однако в основном играл в Американской хоккейной лиге. Последним его клубом был «Вустер Рэйлерс» из Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).