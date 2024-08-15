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Новое правило в КХЛ лишит команды очков при проигрыше в овертайме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Континентальная хоккейная лига ввела новое правило по игре команд в овертайме (дополнительное время). Теперь рисковать командам придется больше.

Заочное заседание Совета директоров КХЛ приняло изменения в регламенты Лиги. Одно из новшеств касается системы начисления очков по итогам овертаймов матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

«С сезона 2024/2025 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч ноль очков», — сообщила пресс-служба лиги.

Исключением из данного правила будет ситуация, когда вратарь был заменен на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа».

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