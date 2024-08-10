Почему финал второго сезона «Дома Дракона» всех разочаровал

Закончен второй сезона сериала «Дом Дракона» — предыстория культовой «Игры престолов», рассказывающая о гражданской войне среди Таргариенов, приведшей к истреблению драконов. Он вызвал у зрителей вопросы и многих разочаровал.

Первый сезон вышел два года назад. Его критиковали за напоминающие паклю дешевые парики актеров и вялое, неспешное в сравнении со стремительной «Игрой престолов» развитие событий. Создатели оправдывали это подготовкой к главному действию.

От второго сезона ждали ярких баталий, завораживающих сцен, экспрессии и неудержимости. В итоге он стал продолжением подготовки и даже не приберег для зрителей кульминацию на финальную серию, оставив их в гневном ожидании будущих великих битв и столкновений.

Следующего сезона ждать еще два года, и многие из разочаровавшихся могут покинуть ряды зрителей, потому что после прошлого двухлетнего ожидания им подсунули пустышку с единственной битвой.

Когда будет пляска драконов

Первый сезон был длиннее на две серии — второй решили сократить до восьми эпизодов. Он подвел зрителей к началу конфликта — король Визерис умирает, его жена, неверно истолковав слова умирающего, решает посадить на трон сына, хотя наследницей Визерис всегда называл старшую дочь от первого брака Рейниру.

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Эйгона спешно коронуют, начинается противостояние зеленых — сторонников Эйгона и Алисенты, и черных — союзников Рейниры и Деймона. Первый сезон завершился на эпичной шокирующей ноте — после стычки в Штормовом пределе второй сын Алисенты Эймонд настигает сына Рейниры Люцериса. Последний погибает в схватке драконов.

После этого в Семи королевствах должен разверзнуться ад. По каким-то причинам во втором сезоне этого так и не происходит. Редкие батальные сцены размазаны по всему сюжету и больше раздражают, чем удовлетворяют. Видимо, это связано с тем, что небольшой книжный материал пытаются растянуть на четыре сезона.

Шоураннер Райан Конделл извинился перед зрителями за слишком долгое ожидание и добавил, что работа над сериалом напоминает производство нескольких полнометражных фильмов сразу. Но это не объясняет скучное построение сюжета и хронологически неудачный выбор кульминационных сцен.

Так, единственной эпичной сценой на весь сезон оказалась битва у Грачиного приюта, где в воздухе схлестнулись сразу три дракона — Солнечный Огонь Эйгона, Вхагар Эймонда и Мелеис Рейнис Таргариен. Согласно сюжету, Мелеис была опасным зверем, но не могла противостоять одновременно двум противникам. Два дракона в этой схватке погибли, а провозгласивший себя Королем Эйгон был покалечен, после чего на трон сел объявивший себя регентом Эймонд.

Почему-то эпичную битву включили в середину сезона, тогда как в конце, показали лишь передвижение войск и подготовку к схватке за Королевскую гавань и предстоящему морскому сражению у Глотки. Любая из этих схваток могла стать достойным завершением сезона.

Одна из версий — постановщики побоялись скомкать эти два переломных для повествования момента из-за недостатка отведенного времени, а потому оставили их на третий сезон.

Не по канону

Расхождения книжного канона с сериальным — существенны. Из наиболее значимых можно назвать роман Алисенты и бывшего телохранителя Рейниры, отвергнутого ею рыцаря Кристона Коля, ставшего при Эйгоне лордом-командующим Королевской гавани.

Гибель дракона Эйгона также кажется преждевременной. Этому зверю была уготована серьезная роль в судьбе Рейниры. Впрочем, вряд ли ее ждет слишком отличная от книжной участь, потому что в «Игре престолов» об ее судьбе Джоффри Баратеон сказал Маргерет Тирелл:

Осторожно, спойлер!

«Рейнира Таргариен была убита своим братом, или, вероятнее всего, его драконом. Он ел Рейниру, пока ее сын смотрел».

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Еще одно отличие — Алисента, пришедшая к Рейнире в финальной серии и попросившая ее захватить Королевскую гавань. Она даже согласилась отдать на казнь старшего сына, чего, впрочем, не сможет сделать — мастер над шептунами Ларис Стронг уже вывез того тайно из города. В первоисточнике они отправились на Драконий камень.

Однако это предложение может изменить судьбу Алисенты и ее дочери. В «Пляске драконов» Хелейна свела счеты с жизнью, а ее мать умерла от горячки после года домашнего ареста. Рассказчики намекали, что мать и дочь были отданы на какое-то время в бордель, но эта часть истории осталась за пределами экранного хронометража.

Порочный принц усмирен

Деймон Таргариен, который одновременно выступал дядей и мужем Рейниры, был самым ярким и полюбившимся зрителям персонажем шоу. Второй сезон подарил ему самую скучную и статичную из всех персонажей арку.

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Поругавшись с супругой, он улетел в Харренхолл, где большую часть времени подвергался галлюцинациям или слонялся без дела. Порочного принца — дерзкого, неуступчивого, самолюбивого — сценаристы превратили в жалкое существо, бледную тень себя прежнего.

Финальная серия оживила его историю — прикоснувшись к чар-древу в Богороще, Деймон «провалился» в видение. Когда-то его увидел Эйгон Завоеватель, затем пророчество передавалось от отца к сыну — о зле, спящем подо льдами на Севере, Белых ходоках, Красной комете и обещанном принце, который спасет мир живых. Появилась в видениях и Дейенерис с новорожденными дракончиками.

Видение Деймона завершил образ Хейлены, частенько предсказывающей будущее. Она напомнила — принц знает, что должен сделать, как и уготованную ему роль. После этого Деймон преклоняет колено перед прилетевшей уличить его в измене Рейнире и обещает идти с ней до конца.

Интересно будущее этого союза, поскольку по книгам, Деймон заводит интрижку с бастардкой Крапивой, ставшей одной из драконьих наездниц и приручившей дикого дракона Овцекрада. В сериале этой героини нет. А тощий, но сердитый Овцекрад появляется в самом конце. Считается, что его наездницей станет Рейна Таргариен, младшая дочь Деймона и его покойной жены Лейны Веларион.

Ждут зрители и эпичного столкновения Деймона и Эймонда. Эти персонажи одинаково амбициозны, порочны, жестоки и непредсказуемы, оба владеют опытными и мощными драконами. К сожалению, судьба обоих в предстоящей битве также известна. Скорее всего, увидим мы ее в финале уже четвертого сезона.

Когда продолжение?

В «Доме Дракона» будет еще два сезона. Сценарий третьего написан, его дорабатывают. Съемки начнут в начале следующего года, а релиз состоится не раньше лета 2026 года.

Поклонникам вселенной скучать не придется — в следующем году выходит еще один спин-офф — «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь». Съемки начались 18 июня в Северной Ирландии.

Сериал основан на одноименной серии повестей Джорджа Мартина и посвящен рыцарю Дунку Высокому, в оруженосцы к которому напрашивается мальчик по прозвищу Эгг, вместе они путешествуют по Вестеросу.

Действие разворачивается за сто лет до «Игры престолов», спустя 72 года после «Дома Дракона». Таргариены остались у власти, но драконов в этом мире больше нет.