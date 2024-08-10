Почему финал второго сезона «Дома Дракона» всех разочаровал

Закончен второй сезона сериала «Дом Дракона» — предыстория культовой «Игры престолов», рассказывающая о гражданской войне среди Таргариенов, приведшей к истреблению драконов. Он вызвал у зрителей вопросы и многих разочаровал.
Первый сезон вышел два года назад. Его критиковали за напоминающие паклю дешевые парики актеров и вялое, неспешное в сравнении со стремительной «Игрой престолов» развитие событий. Создатели оправдывали это подготовкой к главному действию.
От второго сезона ждали ярких баталий, завораживающих сцен, экспрессии и неудержимости. В итоге он стал продолжением подготовки и даже не приберег для зрителей кульминацию на финальную серию, оставив их в гневном ожидании будущих великих битв и столкновений.
Следующего сезона ждать еще два года, и многие из разочаровавшихся могут покинуть ряды зрителей, потому что после прошлого двухлетнего ожидания им подсунули пустышку с единственной битвой.
Когда будет пляска драконов
Первый сезон был длиннее на две серии — второй решили сократить до восьми эпизодов. Он подвел зрителей к началу конфликта — король Визерис умирает, его жена, неверно истолковав слова умирающего, решает посадить на трон сына, хотя наследницей Визерис всегда называл старшую дочь от первого брака Рейниру.
Эйгона спешно коронуют, начинается противостояние зеленых — сторонников Эйгона и Алисенты, и черных — союзников Рейниры и Деймона. Первый сезон завершился на эпичной шокирующей ноте — после стычки в Штормовом пределе второй сын Алисенты Эймонд настигает сына Рейниры Люцериса. Последний погибает в схватке драконов.
После этого в Семи королевствах должен разверзнуться ад. По каким-то причинам во втором сезоне этого так и не происходит. Редкие батальные сцены размазаны по всему сюжету и больше раздражают, чем удовлетворяют. Видимо, это связано с тем, что небольшой книжный материал пытаются растянуть на четыре сезона.
Шоураннер Райан Конделл извинился перед зрителями за слишком долгое ожидание и добавил, что работа над сериалом напоминает производство нескольких полнометражных фильмов сразу. Но это не объясняет скучное построение сюжета и хронологически неудачный выбор кульминационных сцен.
Так, единственной эпичной сценой на весь сезон оказалась битва у Грачиного приюта, где в воздухе схлестнулись сразу три дракона — Солнечный Огонь Эйгона, Вхагар Эймонда и Мелеис Рейнис Таргариен. Согласно сюжету, Мелеис была опасным зверем, но не могла противостоять одновременно двум противникам. Два дракона в этой схватке погибли, а провозгласивший себя Королем Эйгон был покалечен, после чего на трон сел объявивший себя регентом Эймонд.
Почему-то эпичную битву включили в середину сезона, тогда как в конце, показали лишь передвижение войск и подготовку к схватке за Королевскую гавань и предстоящему морскому сражению у Глотки. Любая из этих схваток могла стать достойным завершением сезона.
Одна из версий — постановщики побоялись скомкать эти два переломных для повествования момента из-за недостатка отведенного времени, а потому оставили их на третий сезон.
Не по канону
Расхождения книжного канона с сериальным — существенны. Из наиболее значимых можно назвать роман Алисенты и бывшего телохранителя Рейниры, отвергнутого ею рыцаря Кристона Коля, ставшего при Эйгоне лордом-командующим Королевской гавани.
Гибель дракона Эйгона также кажется преждевременной. Этому зверю была уготована серьезная роль в судьбе Рейниры. Впрочем, вряд ли ее ждет слишком отличная от книжной участь, потому что в «Игре престолов» об ее судьбе Джоффри Баратеон сказал Маргерет Тирелл:Осторожно, спойлер!
«Рейнира Таргариен была убита своим братом, или, вероятнее всего, его драконом. Он ел Рейниру, пока ее сын смотрел».
Еще одно отличие — Алисента, пришедшая к Рейнире в финальной серии и попросившая ее захватить Королевскую гавань. Она даже согласилась отдать на казнь старшего сына, чего, впрочем, не сможет сделать — мастер над шептунами Ларис Стронг уже вывез того тайно из города. В первоисточнике они отправились на Драконий камень.
Однако это предложение может изменить судьбу Алисенты и ее дочери. В «Пляске драконов» Хелейна свела счеты с жизнью, а ее мать умерла от горячки после года домашнего ареста. Рассказчики намекали, что мать и дочь были отданы на какое-то время в бордель, но эта часть истории осталась за пределами экранного хронометража.
Порочный принц усмирен
Деймон Таргариен, который одновременно выступал дядей и мужем Рейниры, был самым ярким и полюбившимся зрителям персонажем шоу. Второй сезон подарил ему самую скучную и статичную из всех персонажей арку.
Поругавшись с супругой, он улетел в Харренхолл, где большую часть времени подвергался галлюцинациям или слонялся без дела. Порочного принца — дерзкого, неуступчивого, самолюбивого — сценаристы превратили в жалкое существо, бледную тень себя прежнего.
Финальная серия оживила его историю — прикоснувшись к чар-древу в Богороще, Деймон «провалился» в видение. Когда-то его увидел Эйгон Завоеватель, затем пророчество передавалось от отца к сыну — о зле, спящем подо льдами на Севере, Белых ходоках, Красной комете и обещанном принце, который спасет мир живых. Появилась в видениях и Дейенерис с новорожденными дракончиками.
Видение Деймона завершил образ Хейлены, частенько предсказывающей будущее. Она напомнила — принц знает, что должен сделать, как и уготованную ему роль. После этого Деймон преклоняет колено перед прилетевшей уличить его в измене Рейнире и обещает идти с ней до конца.
Интересно будущее этого союза, поскольку по книгам, Деймон заводит интрижку с бастардкой Крапивой, ставшей одной из драконьих наездниц и приручившей дикого дракона Овцекрада. В сериале этой героини нет. А тощий, но сердитый Овцекрад появляется в самом конце. Считается, что его наездницей станет Рейна Таргариен, младшая дочь Деймона и его покойной жены Лейны Веларион.
Ждут зрители и эпичного столкновения Деймона и Эймонда. Эти персонажи одинаково амбициозны, порочны, жестоки и непредсказуемы, оба владеют опытными и мощными драконами. К сожалению, судьба обоих в предстоящей битве также известна. Скорее всего, увидим мы ее в финале уже четвертого сезона.
Когда продолжение?
В «Доме Дракона» будет еще два сезона. Сценарий третьего написан, его дорабатывают. Съемки начнут в начале следующего года, а релиз состоится не раньше лета 2026 года.
Поклонникам вселенной скучать не придется — в следующем году выходит еще один спин-офф — «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь». Съемки начались 18 июня в Северной Ирландии.
Сериал основан на одноименной серии повестей Джорджа Мартина и посвящен рыцарю Дунку Высокому, в оруженосцы к которому напрашивается мальчик по прозвищу Эгг, вместе они путешествуют по Вестеросу.
Действие разворачивается за сто лет до «Игры престолов», спустя 72 года после «Дома Дракона». Таргариены остались у власти, но драконов в этом мире больше нет.