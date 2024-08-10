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YouTube протестирует встроенный таймер сна

Источник:
Sibnet.ru
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YouTube протестирует функцию Sleep Time, которая позволяет установить таймер для автоматической остановки воспроизведения через определенное время.

Пользователи Premium уже могут перейти на страницу YouTube Experiments, чтобы зарегистрироваться для использования функции и опробовать ее. Она станет доступна до 2 сентября.

Пользователи настольных версий платформы смогут найти ее за значком шестеренки в проигрывателе. На мобильном устройстве потребуется сделать еще один шаг, нажав кнопку «Дополнительные настройки».

В настройках можно выбрать различные временные ограничения, например 10 минут, 15 минут, 20 минут, 30 минут, 45 минут или 60 минут, либо установить остановку воспроизведения по окончании видео.

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Qprovessional

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Alex B 69

Смело. По нынешним временам, даже круто. Он что отьехал с активами за рубеж..? Раньше за ним подобной...

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