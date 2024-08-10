YouTube протестирует встроенный таймер сна

YouTube протестирует функцию Sleep Time, которая позволяет установить таймер для автоматической остановки воспроизведения через определенное время.

Пользователи Premium уже могут перейти на страницу YouTube Experiments, чтобы зарегистрироваться для использования функции и опробовать ее. Она станет доступна до 2 сентября.

Пользователи настольных версий платформы смогут найти ее за значком шестеренки в проигрывателе. На мобильном устройстве потребуется сделать еще один шаг, нажав кнопку «Дополнительные настройки».

В настройках можно выбрать различные временные ограничения, например 10 минут, 15 минут, 20 минут, 30 минут, 45 минут или 60 минут, либо установить остановку воспроизведения по окончании видео.