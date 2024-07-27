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Синий свет от экранов оказался опасен для кожи

Источник:
Sciencealert
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Синий свет от экранов гаджетов пагубно влияет на кожу, выяснили ученые. Так, он способен спровоцировать усиленную пигментацию кожи за счет изменения выработки мелатонина.

Также синий свет может разрушать коллаген в составе кожи. Исследователи установили явную связь между синим светом смартфона и появлением морщин. Однако такой эффект проявляется только при длительном воздействии.

Например, максимальная опасность зафиксирована, если включенный смартфон находится на расстоянии одного сантиметра от кожи. Если гаджет удалить от лица на десять сантиметров, негативный эффект снизится в сто раз.

Угнетение выработки мелатонина также приводит к проблемам со сном. В свою очередь, недостаток сна провоцирует воспалительные процессы в организме, которые обычно отражаются на кожном покрове.

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funkit

Вот у тебя и пропаганда))) казачок ты засланный!!

c2h5oh76

Ты за кого воюешь Сашка монгольский? Я смотрю ты врагами восторгаешься

mosquito__2010

самовыпиливание всу сохранит время и энергию российского солдата, решение верное

Удавиков

две ракеты маловато, вот если бы два фаба 3000