Синий свет от экранов оказался опасен для кожи

Синий свет от экранов гаджетов пагубно влияет на кожу, выяснили ученые. Так, он способен спровоцировать усиленную пигментацию кожи за счет изменения выработки мелатонина.

Также синий свет может разрушать коллаген в составе кожи. Исследователи установили явную связь между синим светом смартфона и появлением морщин. Однако такой эффект проявляется только при длительном воздействии.

Например, максимальная опасность зафиксирована, если включенный смартфон находится на расстоянии одного сантиметра от кожи. Если гаджет удалить от лица на десять сантиметров, негативный эффект снизится в сто раз.

Угнетение выработки мелатонина также приводит к проблемам со сном. В свою очередь, недостаток сна провоцирует воспалительные процессы в организме, которые обычно отражаются на кожном покрове.