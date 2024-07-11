Windows 10 получит Copilot в виде отдельного приложения

Виджет Copilot превратят в полноценное приложение для Windows 10, соответствующее обновление выпустит Microsoft.

Новая версия Copilot будет содержаться в обязательном обновлении KB5040427 для Windows 10 21H2 и 22H2. После этого Microsoft Copilot будет закреплен на панели задач. Апдейт будет распространяться постепенно, поэтому доступным всем пользователям он станет постепенно.

Copilot доступен в Windows 10 и ранее, однако сервис работал в качестве виджета. Если панель исчезала с нижней части экрана, то ассистент отказывался работать. Обновление должно исправить эту проблему.

Для работы Copilot достаточно даже слабых ПК — минимальные требования для приложения включают экран с разрешением не менее 720 пикселей и всего 4 гигабайт оперативной памяти. Однако в России Copilot официально недоступен.