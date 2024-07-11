Google представил новый способ переноса фото с Android на iOS

Google совместно с Apple создали новый способ переноса контента из облачного хранилища «Google Фото» в библиотеку iCloud.

Импорт фото и видео из Google Photos в iCloud Photos будет работать в 240 странах, Россия в этом списке есть. Ожидается, что функционал станет доступен пользователям уже в ближайшие недели.

Чтобы перенести фото, необходимо открыть «Google Архиватор» со смартфона или ПК, выбрать нужные альбомы, нажать «Продолжить» и войти в сервис с помощью аккаунта Google.

Затем выбрать «Apple — iCloud Photos» в качестве сервиса, куда будет выполнен перенос данных, авторизоваться с помощью Apple ID и дать разрешение на перенос данных.

Перенос может занимать от нескольких часов до нескольких суток. Время зависит от объема импортируемых данных. Отмечается, что данный метод будет полезен тем, кто планирует перейти с Android на iPhone.