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Сбер призвал установить новую версию приложения для iOS

Источник:
Sibnet.ru
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Сбербанк выпустил новую версию мобильного приложения «Умный онлайн» для установки на iOS, сообщила пресс-служба банка.

«С сегодняшнего дня клиенты Сбера — владельцы телефонов с операционной системой iOS вновь могут скачать в App Store безопасное приложение для доступа к "Сбербанк онлайн". Новое приложение называется "Умный онлайн"», — говорится в сообщении

В Сбербанке призвали скачать «Умный онлайн» как можно скорее, пока приложение доступно в App Store.

«Банк будет планомерно отключать самые старые версии приложений "Сбербанк онлайн" для iOS и до конца года прекратит поддержку версий 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11. Просим всех наших клиентов — пользователей iPhone проверить, какая версия приложения у него установлена: это легко можно сделать на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля», — уточнили в Сбере.

После введения Соединенными Штатами санкций против Сбера Apple удалил приложения банка из App Store.

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korvinsS

Время все расставит по местам и мы увидим как все будет кто прав а кто нет.

nicollaich

Он нужен америке.Не обижайте самоходного джо.

cre

Лучше бы вернули наказание в виде конфискации имущества.

mosquito__2010

Когда откровенно пустоголовый называет всех окружающих пустоголовыми - это очень смешно .