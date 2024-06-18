Сбер призвал установить новую версию приложения для iOS

Сбербанк выпустил новую версию мобильного приложения «Умный онлайн» для установки на iOS, сообщила пресс-служба банка.

«С сегодняшнего дня клиенты Сбера — владельцы телефонов с операционной системой iOS вновь могут скачать в App Store безопасное приложение для доступа к "Сбербанк онлайн". Новое приложение называется "Умный онлайн"», — говорится в сообщении

В Сбербанке призвали скачать «Умный онлайн» как можно скорее, пока приложение доступно в App Store.

«Банк будет планомерно отключать самые старые версии приложений "Сбербанк онлайн" для iOS и до конца года прекратит поддержку версий 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11. Просим всех наших клиентов — пользователей iPhone проверить, какая версия приложения у него установлена: это легко можно сделать на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля», — уточнили в Сбере.

После введения Соединенными Штатами санкций против Сбера Apple удалил приложения банка из App Store.