НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США установили слежку за российскими кораблями у Кубы

Источник:
РИА Новости
397 0

Корабли военно-морских сил (ВМС) США будут отслеживать визит отряда кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России на Кубу, сообщают американские СМИ со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным МИД Кубы, на остров в составе российского отряда прибудут фрегат «Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Пашин» и буксир «Николай Чекерс».

«Корабли военно-морских сил США будут отслеживать визит отряда кораблей Военно-морского флота России на Кубу», — приводят «Известия» материал телеканала CBS News.

По информации СМИ, следить за подводной лодкой отрядили два эсминца и еще два корабля с буксируемыми гидролокаторами. Остальной частью российского отряда займется еще один эсминец и корабль береговой охраны.

МИД Кубы выпустил 6 июня заявление касательно предстоящего визита кораблей России. В нем уточняется, что суда не вооружены ядерным оружием, поэтому «их посещение региона не представляет никакой угрозы».

Еще по теме
Россия и Белоруссия отработают применение ядерного оружия
Истребитель‑бомбардировщик Су‑34 разбился в Северной Осетии
Генштаб ВСУ заявил о проблемах на трех направлениях
Кадыров заявил о наступлении в Сумской области Украины
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Позиционный кризис: почему Россия не разгромила Украину
Запад «потерял» российский Черноморский флот
Путин оценил необходимость новой мобилизации
Додик заявил о планах Запада разделить Россию на пять частей
Обсуждение (0)
О самом главном
Как вести себя с бывшим: типовые ошибки
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

nicollaich

Зеленцкий вон тоже сколотил себе состояние, делая вид, что он президент укряины.

Asd10

А ты почему не отказался от Российской пенсии? Покажи пример. 😏

Asd10

Новая валюта в международной торговле - "украинские солдаты". По курсу типа Зимбабвийского доллара.

Asd10

Речь о том, что кто не успел, тот опоздал, если ты не врыл. Здорово бандеровцы Европцев подставили с...