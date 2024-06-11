США установили слежку за российскими кораблями у Кубы

Корабли военно-морских сил (ВМС) США будут отслеживать визит отряда кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России на Кубу, сообщают американские СМИ со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным МИД Кубы, на остров в составе российского отряда прибудут фрегат «Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Пашин» и буксир «Николай Чекерс».

«Корабли военно-морских сил США будут отслеживать визит отряда кораблей Военно-морского флота России на Кубу», — приводят «Известия» материал телеканала CBS News.

По информации СМИ, следить за подводной лодкой отрядили два эсминца и еще два корабля с буксируемыми гидролокаторами. Остальной частью российского отряда займется еще один эсминец и корабль береговой охраны.

МИД Кубы выпустил 6 июня заявление касательно предстоящего визита кораблей России. В нем уточняется, что суда не вооружены ядерным оружием, поэтому «их посещение региона не представляет никакой угрозы».