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Украинцы прорвались через границу с Венгрией на военном грузовике

Источник:
Sibnet.ru
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Грузовик с военными номерами незаконно пересек границу с Венгрией в Закарпатской области, сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

Инцидент произошел вчера, 9 июня, в районе пропускного пункта Косино—Барабаш. Украинские пограничники обнаружили следы от транспортного средства, на место происшествия направили патруль для поиска нарушителей.

Видеокамеры зафиксировали, что госграницу пересек грузовик ГАЗ-66 с черными военными номерами «4736 А1», который проехал через поле. Впоследствии автомобиль был найден на венгерской стороне, а все пассажиры его покинули.

«Позже венгерская полиция сообщила о задержании 32 человек на окраине села Барабаш. Подробности с венгерской стороны и дальнейшая судьба задержанных уточняются», — написал Глагола в своем телеграм-канале.

С 18 мая на Украине действует закон о мобилизации, который убирает категорию «ограниченно годный». Все мужчины, ранее получившие этот статус, потеряли право на отсрочку и обязаны повторно пройти медицинскую комиссию. В стране разыскиваются порядка 100 тысяч уклонистов.

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