МИД России понадеялся на восстановление отношений с Грузией

Россия надеется, что активизация торгово-экономического, гуманитарного и культурного общения с Грузией создаст предпосылки для нормализации отношений, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Недавно был создан деловой совет Россия — Грузия при торгово-промышленной палата РФ. Я думаю, что такой позитив в наших связях будет накапливаться», — сказал «Известиям» Галузин.

Дипломат также отметил рост турпотока из РФ в Грузию и наоборот, а также увеличение объемов грузинского экспорта в Россию.

По словам Галузина, не Россия разрывала дипотношения с Грузией. «Мы никогда не увязываем восстановление наших дипломатических отношений с Грузией какими-то политическими моментами, которые не учитывали бы современные реалии», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси проводит прагматичную политику в отношении Москвы.