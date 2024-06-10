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МИД России понадеялся на восстановление отношений с Грузией

Источник:
«Известия»
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Россия надеется, что активизация торгово-экономического, гуманитарного и культурного общения с Грузией создаст предпосылки для нормализации отношений, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Недавно был создан деловой совет Россия — Грузия при торгово-промышленной палата РФ. Я думаю, что такой позитив в наших связях будет накапливаться», — сказал «Известиям» Галузин.

Дипломат также отметил рост турпотока из РФ в Грузию и наоборот, а также увеличение объемов грузинского экспорта в Россию.

По словам Галузина, не Россия разрывала дипотношения с Грузией. «Мы никогда не увязываем восстановление наших дипломатических отношений с Грузией какими-то политическими моментами, которые не учитывали бы современные реалии», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси проводит прагматичную политику в отношении Москвы.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

physx

Он либо больной, либо головой ударился.

nicollaich

Зеленцкий вон тоже сколотил себе состояние, делая вид, что он президент укряины.

Asd10

Новая валюта в международной торговле - "украинские солдаты". По курсу типа Зимбабвийского доллара.

Asd10

А ты почему не отказался от Российской пенсии? Покажи пример. 😏