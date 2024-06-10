Кадыров заявил о наступлении в Сумской области Украины

Российские войска взяли под контроль село Рыжевку, расположенное в Сумской области Украины, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Бойцы полка "Ахмат-Чечня" Минобороны РФ под командованием дорогого брата Асламбека Салиева совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам главы Чечни, в результате масштабных наступательных действий украинские военнослужащие понесли значительные потери и были вынуждены отступить.

Кадыров уточнил, что речь идет о селе Рыжевка, расположенном на границе с Курской область. Оттуда украинские силы совершали вылазки на российскую территорию.

Президент России Владимир Путин ранее объяснил операцию российских войск в Харьковской области созданием санитарной зоны у российской границы.