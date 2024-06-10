НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров заявил о наступлении в Сумской области Украины

Источник:
Sibnet.ru
1249 4

Российские войска взяли под контроль село Рыжевку, расположенное в Сумской области Украины, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Бойцы полка "Ахмат-Чечня" Минобороны РФ под командованием дорогого брата Асламбека Салиева совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам главы Чечни, в результате масштабных наступательных действий украинские военнослужащие понесли значительные потери и были вынуждены отступить.

Кадыров уточнил, что речь идет о селе Рыжевка, расположенном на границе с Курской область. Оттуда украинские силы совершали вылазки на российскую территорию.

Президент России Владимир Путин ранее объяснил операцию российских войск в Харьковской области созданием санитарной зоны у российской границы.

Тема: Военная операция на Украине
Министр обороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной черты
Украина поставила западный ВПК «на растяжку»
FT посоветовала украинцам привыкать к темноте и холоду
Эксперт усомнился в возможности Украины «перебомбить» Россию
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Позиционный кризис: почему Россия не разгромила Украину
Запад «потерял» российский Черноморский флот
Путин пригрозил вооружить врагов Запада дальнобойным оружием
Путин оценил необходимость новой мобилизации
Обсуждение (4)
Картина дня
Кадыров заявил о наступлении в Сумской области Украины
Закон о реальных штрафах за опасное вождение дошел до Госдумы
Курс евро впервые с января опустился ниже 95 рублей
Террориста из «Крокуса» оштрафовали за нарушения ПДД
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

physx

Он либо больной, либо головой ударился.

nicollaich

Зеленцкий вон тоже сколотил себе состояние, делая вид, что он президент укряины.

Asd10

Новая валюта в международной торговле - "украинские солдаты". По курсу типа Зимбабвийского доллара.

Asd10

А ты почему не отказался от Российской пенсии? Покажи пример. 😏